Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт

Новости спорта Lifestyle Красиво
Сегодня 08:01
©instagram.com/cristiano

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение, передает Mundo Deportivo.

По данным источника, пара подписала контракт после первой беременности Родригес. В нем оговариваются основы их будущего, а также защищаются активы португальского футболиста.

Так, в случае разрыва отношений, семейный дом в Испании будет принадлежать Родригес. Она также будет получать выплаты в размере 100 тысяч евро на протяжении всей жизни.

Напомним, что Криштиану и Джорджина до сих пор не женаты, несмотря на длительные отношения. У них есть общие дети.

В прошлом сезоне Роналду провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:01
Красиво
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт
9 июня, 10:48
Красиво
Джорджина ответила на вопрос о свадьбе с Роналду
6 июня, 13:31
Красиво
Льюис Хэмилтон подогрел слухи о романе с Шакирой
29 мая, 12:03
Красиво
"Я удивлена". Журналистка раскритиковала девушку Роналду
© 2008 - 2023 ТОО «EML»