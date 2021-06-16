Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо

Отличились представители мужской команды.

Фото: olympic.kz©
Новости спорта Единоборства Таеквондо
0
Сегодня 19:32

В Бейруте (Ливан) проходит первый день чемпионата Азии по таеквондо. Казахстанская команда уже отметилась двумя наградами, сообщает Olympic.kz.

У мужчин в весе до 87 килограммов Смайыл Дуйсебай оформил "серебро". В финале он уступил представителю Южной Кореи со счетом 8:10.

На третью ступень пьедестала поднялся Самат Темирхан (до 54 килограммов). 

Также в финал турнира вышла Жансель Дениз. Она бьется за "золото" в весе до 73 килограммов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
таеквондо


Единоборства Таеквондо
0
Сегодня 19:32
© 2008 - 2021 ТОО «EML»