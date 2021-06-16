Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по таеквондо

В Бейруте (Ливан) проходит первый день чемпионата Азии по таеквондо. Казахстанская команда уже отметилась двумя наградами, сообщает Olympic.kz.

У мужчин в весе до 87 килограммов Смайыл Дуйсебай оформил "серебро". В финале он уступил представителю Южной Кореи со счетом 8:10.

На третью ступень пьедестала поднялся Самат Темирхан (до 54 килограммов).

Также в финал турнира вышла Жансель Дениз. Она бьется за "золото" в весе до 73 килограммов.

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