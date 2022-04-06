"Было много предательств и обмана". Казахстанка отреагировала на историческое достижение в таеквондо

Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз прокомментировала свое историческое достижение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дениз впервые в истории казахстанского таеквондо стала первой в мировом рейтинге в своей весовой категории.

"Пусть моя мечта кажется далекой, путь к ней реальный. Я говорю это, потому что вышел обновленный мировой рейтинг таеквондо, в котором я заняла 1-е место. Такое в истории казахстанского таеквондо происходит впервые!

Мне хочется выразить благодарность моей единственной поддержке - моей маме.

К сожалению, на пути было много поражений, предательств, обмана. Но, Aльхамдулиллях, сейчас я здесь. Спасибо всем, кто разделяет эту радость со мной.

Также я поздравляю всех верующих с наступлением священного месяца Рамадан! Пусть ваши посты и дуа будут приняты!

P.S. Фотография сделана 10 лет назад. Меня попросили написать свою мечту. Я написала, что хочу быть первой в мире", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, 30-летняя Дениз выигрывала серебро Азиатских игр-2018 (свыше 63 килограмма) и летней Универсиады-2017 (73 килограмма).

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