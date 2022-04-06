Казахстанская таеквондистка вошла в историю

Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз стала первой в мировом рейтинге в своей весовой категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такое в истории казахстанского таеквондо происходит впервые.

В весовой категории до 73 килограммов Дениз лидирует в рейтинге, набрав 139,81 балла. Второе место занимает Полина Хан из России (107,94), на третьей строчке располагается Да Бинь Ли из Южной Кореи (105,60).

Напомним, что Дениз имеет в своем активе серебро Азиатских игр 2018 года. Также она является призером различных международных турниров.

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