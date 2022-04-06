Красота с кулаками. Кто такая Жансель Дениз, сотворившая историю казахстанского таеквондо

Жансель Дениз впервые в истории Казахстана возглавила мировой рейтинг по таеквондо. 30-летняя спортсменка постепенно шла к этому невероятному достижению. Vesti.kz предлагают познакомиться с историей ее успеха и узнать поближе лучшую таеквондистку страны.

Будущая звезда родилась в Степногорске в 1991 году. В шестилетнем возрасте переехала с родителями в Турцию. Ее мать работала врачом местной волейбольной команды, там девочка сначала увлеклась этим видом спорта, а спустя пять лет сделала выбор в пользу своего будущего успеха - таеквондо.

Казахстанская таеквондистка вошла в историю

В Турции она сумела стать восьмикратной чемпионкой страны, становилась серебряной и бронзовой призершей престижного турнира Austrian Open. Также на ее счету участие на чемпионатах Европы (2012, 2013) и чемпионате мира (2013), а также этапах Гран-при.

Занятно, что на пике ее успеха начались переговоры о возвращении под знамена исторической родины. В Турции девушку отпускать не хотели, но согласились с ее итоговым решением. В 2016 году она стала защищать честь флага Казахстана, пробившись на Олимпиаду в Рио-Де-Жанейро. Спустя год ей удалось завоевать серебро Универсиады, а еще через год - получить второе место на Азиаде.

К сожалению, на пике своей формы Жансель получила серьезную травму и восстанавливалась до 2020 года. На последний квалификационный к Олимпиаде-2021 в Токио турнир она выходила как на последний бой. В итоге удалось выйти в финал и заработать путевку на главный старт четырехлетия. В столице Японии девушка была близка к тому, чтобы побороться за бронзу, но немного не повезло.

В 2021 году последовал ряд ярких побед на различных турнирах, а в апреле этого года ей удалось возглавить мировой рейтинг в весовой категории до 67 килограммов.

Стоит отметить, что Дениз в 2016 году была признана секс-символом женской сборной Казахстана. Сейчас ее сердце свободно. В личное время она ходит с друзьями в кино и на танцы. Также любит устраивать себе шопинг и следит за высокой модой. Одной из ее самых интересных особенностей является то, что перед выходом на схватку она читает молитву и делает шаг с правой ноги.

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