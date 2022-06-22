Канадская пловчиха в 15 лет завоевала золото чемпионата мира

Канадка Саммер Макинтош завоевала золото на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает Р-Спорт.

Спортсменка проплыла дистанцию за 2 минуты 5,20 секунды. 15-летняя канадка установила юниорский мировой рекорд. Серебро чемпионата мира взяла американка Хейли Фликингер (+0,88 секунды), бронзу - китаянка Чжан Юйфэй (+1,12).

На дистанции 100 метров кролем у мужчин победу одержал 17-летний румынский пловец Давид Поповичи (47,58), ранее выигравший 200-метровку вольным стилем. Второе место занял француз Максим Груссе (+0,06), третье - канадец Джошуа Лиендо (+0,13).

Канадка Кайли Масс выиграла заплыв на 50 метров на спине (27,31). Второй стала американка Кэтрин Беркофф (+0,08), третьей финишировала француженка Аналия Пигре (+0,09).



Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 18 июня по 3 июля.