Звезда АПЛ арестован за изнасилование. Подробности

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Telegraph.

Издание не называет имя игрока, но отмечает, что ему около 20 лет и называет его звездой. Уточняется, что спортсмен был арестован утром понедельника в северной части Лондона.

Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне.

Источник отмечает, что игрок имеет шансы сыграть в составе своей сборной на чемпионате мира в Катаре. Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа.

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