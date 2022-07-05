Звезда АПЛ арестован за изнасилование. Подробности

©Reuters
Новости спорта Еще Около спорта
Сегодня 09:11

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на The Telegraph.

Издание не называет имя игрока, но отмечает, что ему около 20 лет и называет его звездой. Уточняется, что спортсмен был арестован утром понедельника в северной части Лондона.

Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне.

Источник отмечает, что игрок имеет шансы сыграть в составе своей сборной на чемпионате мира в Катаре. Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
АПЛ Изнасилование Арест

Еще Около спорта
0
Сегодня 09:11
© 2008 - 2022 ТОО «EML»