Златан Ибрагимович снимется в популярной кинофраншизе

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый фильм станет продолжением серии кинокомедий, рассказывающих о приключениях двух галлов, ведущих борьбу с римлянами во главе с Цезарем.

Златан Ибрагимович сыграет в пятой части франшизы нового персонажа по имени Oneofus.

Ранее в фильмах франшизы уже снимались именитые спортсмены - Михаэль Шумахер, Зинедин Зидан, Тони Паркер, Жан Тодт и Амели Моресмо.

