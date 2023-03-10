Вражда с матерью Пике продолжается? Кукла-ведьма вернулась на балкон Шакиры

Певица Шакира вернула на свой балкон манекен черной ведьмы, которая обращена на соседний дом матери Жерара Пике Монсеррат Бернабеу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что Шакира в настоящее время переживает тяжелое расставание с Пике, она все еще живет со своими детьми в семейном доме, расположенном рядом с домом родителей бывшего мужа. В последние несколько недель и месяцев возникли различные конфликты между соседями, один из которых связан с куклой-ведьмой.

Считается, что этот манекен впервые был размещен на одном из балконов Шакиры в ноябре прошлого года, чтобы посмотреть на дом ее бывших родственников, но это разозлило Монтсеррат Бернабеу, мать Пике, которая, как полагают, попросила убрать его. В конце концов кукла-ведьма была убрана, но в этот четверг она снова появилась на балконе в развевающемся на ветру черном плаще с пальцами, указывающими на дом родителей Пике.

Кроме того, возникли и другие конфликты между Шакирой и матерью Пике. Например, знаменитый трек певицы BZRP Music Sessions #53 звучал в доме так громко, что родственники мужа могли слышать его по соседству. Шакира также поставила забор между домами, который перегородил ранее свободные и открытые дорожки.

В саге "Шакира против Монтсеррат Бернабеу" снова стало вирусным видео 2012 года, в котором колумбийка раскритиковала совет своей свекрови, после того как она предложила ей коротко подстричься. "Свекровь, я больше никогда не буду слушать твои советы по стилю!" - заявила Шакира в этом видео.

Тем не менее есть хорошая новость для родителей Пике: Шакира скоро переедет в США. В настоящее время она направляется в Нью-Йорк, чтобы появиться в "Шоу Джимми Фэллона" вместе со своими сыновьями.

История с куклой-ведьмой Шакиры напротив дома матери Пике получила неожиданное продолжение

Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике официально развелись в декабре после 11 лет брака. Они воспитывают двух сыновей. По данным испанских СМИ, причиной развода стали измены футболиста. Сейчас экс-защитник "Барселоны" встречается с Кларой Чиа Марти.

После расставания Шакира "разнесла" Пике в своих новых песнях и заработала на этом миллионы.