Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!

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Совсем немного осталось до Нового года. 2021-й год подарил нам много интересных событий, среди которых главными были Евро-2020 и Олимпиада-2020 в Токио, а спортсмены принесли очень много побед и крутых эмоций. И мы верим, что следующие 12 месяцев будут еще лучше, чем уходящие. А наши спортсмены подарят казахстанцам много радостных моментов.

Уважаемые читатели! Уходящий год запомнился рядом знаковых и триумфальных событий.

Вместе с нашими спортсменами мы переживали их взлеты и падения. Каждый из нас внимательно следил за их стартами на престижных чемпионатах и турнирах!

2021 год добавил новые испытания, которые мы с честью прошли. Флаг нашей страны не раз возвышался над остальными. В этом большая заслуга всех нас!

С наступающим 2022 годом! Берегите себя и своих родных, болейте только на спортивных соревнованиях и стремитесь исключительно к победе! Вместе мы - сила!

С уважением, редакция спортивного портала Vesti.kz!

С наступающим Новым годом поздравляют наших читателей и звезды казахстанского спорта!

🎄 Жан Кособуцкий, бокс

🎄 Милад Карими, спортивная гимнастика

🎄 Алина Адилханова, художественная гимнастика 

🎄 Ярослава Шведова, капитан женской сборной Казахстана по теннису 

🎄 Даурен Турсагулов и Биржан Оразов, игроки сборной Казахстана по футзалу 

🎄 Василий Левит, бокс 

🎄 Алексей Луценко, велоспорт

🎄 Ангелина Лукас, бокс

🎄 Зульфия Чиншанло, бронзовая призерка Олимпиады-2020 по тяжелой атлетике

🎄 Фаниль Рафиков, ММА

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Метки:
Новый год Казахстан


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