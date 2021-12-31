Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!

Совсем немного осталось до Нового года. 2021-й год подарил нам много интересных событий, среди которых главными были Евро-2020 и Олимпиада-2020 в Токио, а спортсмены принесли очень много побед и крутых эмоций. И мы верим, что следующие 12 месяцев будут еще лучше, чем уходящие. А наши спортсмены подарят казахстанцам много радостных моментов.
С наступающим Новым годом поздравляют наших читателей и звезды казахстанского спорта!
Уважаемые читатели! Уходящий год запомнился рядом знаковых и триумфальных событий.
Вместе с нашими спортсменами мы переживали их взлеты и падения. Каждый из нас внимательно следил за их стартами на престижных чемпионатах и турнирах!
2021 год добавил новые испытания, которые мы с честью прошли. Флаг нашей страны не раз возвышался над остальными. В этом большая заслуга всех нас!
С наступающим 2022 годом! Берегите себя и своих родных, болейте только на спортивных соревнованиях и стремитесь исключительно к победе! Вместе мы - сила!
С уважением, редакция спортивного портала Vesti.kz!
🎄 Жан Кособуцкий, бокс
🎄 Милад Карими, спортивная гимнастика
🎄 Алина Адилханова, художественная гимнастика
🎄 Ярослава Шведова, капитан женской сборной Казахстана по теннису
🎄 Даурен Турсагулов и Биржан Оразов, игроки сборной Казахстана по футзалу
🎄 Василий Левит, бокс
🎄 Алексей Луценко, велоспорт
🎄 Ангелина Лукас, бокс
🎄 Зульфия Чиншанло, бронзовая призерка Олимпиады-2020 по тяжелой атлетике
🎄 Фаниль Рафиков, ММА