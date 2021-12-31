Vesti.kz и звезды казахстанского спорта поздравляют с Новым годом!

Совсем немного осталось до Нового года. 2021-й год подарил нам много интересных событий, среди которых главными были Евро-2020 и Олимпиада-2020 в Токио, а спортсмены принесли очень много побед и крутых эмоций. И мы верим, что следующие 12 месяцев будут еще лучше, чем уходящие. А наши спортсмены подарят казахстанцам много радостных моментов.

Уважаемые читатели! Уходящий год запомнился рядом знаковых и триумфальных событий.

Вместе с нашими спортсменами мы переживали их взлеты и падения. Каждый из нас внимательно следил за их стартами на престижных чемпионатах и турнирах!

2021 год добавил новые испытания, которые мы с честью прошли. Флаг нашей страны не раз возвышался над остальными. В этом большая заслуга всех нас!

С наступающим 2022 годом! Берегите себя и своих родных, болейте только на спортивных соревнованиях и стремитесь исключительно к победе! Вместе мы - сила!

С уважением, редакция спортивного портала Vesti.kz!