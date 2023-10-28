"В Казахстане средняя зарплата 500 тысяч". Резников сравнил уровень доходов на родине и в России

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников высказал свое мнение относительно зарплат в России и Казахстане.

"В Казахстане зарплаты выше, чем в России. 100 процентов. Конечно. Ну, сколько у вас средняя зарплата? Тысяч, наверное, 40. Ну, у нас стошка. 100 тысяч рублей (по нынешнему курсу около 504 тысяч тенге). Не в столице - 80 минимум. Я в Алматы живу, и я оцениваю ребят-спортсменов, сколько они получают. Тренерская зарплата, телохранителем. Я не могу сказать про людей, которые на заводе работают, но, думаю, на заводе не меньше получают. Но, работая телохранителем, ребята в Алматы 150 тысяч. рублей получают. Тренерами пацаны тоже 150 тысяч получают смело.

В России сейчас цены ниже? Да, с 2023 года хорошо, у вас курс упал. Недолго вы продержались (смеется), полгода. Когда у вас рубль был сильный, мы приезжали и вообще дорого было: "Что за цены беспредельные?". А сейчас вообще по кайфу. 9000 тенге — это 2000 рублей. А раньше 17 000 тенге были 2000 рублей. Представь, как все выросло. Когда Путин сказал, что нефть в рублях будут продавать, вот тогда курс сильно вырос. Я ездил в Россию, и вообще для меня цены были: "Ни фига!" А сейчас курс упал, и мне нравится это. Вообще по кайфу. Только полгода в России было жить дорого.

В Казахстане уровень жизни ниже, чем в России? В Алматы был у нас? В Астане? В России у вас Питер-Москва? А остальные города похожи друг на друга. У нас Алматы и Астана, остальные чуть похуже. Но зарплата в Алматы, я точно могу сказать, что 100 тысяч рублей — это нормальная зарплата. Ну вот я не видел ни одного человека, который бы сказал, что он получает меньше 100 тысяч рублей в Алматы. Я реально не видел. У меня барбер получает 150 тысяч рублей, зарплата его", — цитирует Резникова "Спорт-экспресс".