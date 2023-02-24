"Теперь хочешь вернуться?". Шакира выпустила новый хит и посвятила его Пике

Новая песня Шакиры, посвященная бывшему супругу - экс-защитнику "Барселоны" и сборной Испании Жерару Пике, набирает стремительную популярность, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Песня популярной колумбийской исполнительницы, созданная вместе с KAROL G, менее чем за три часа набрала на Youtube почти 2,5 миллиона просмотров.

KAROL G, в чьем аккаунте размещен клип, имеет почти 30 миллионов подписчиков, что, вероятно, позволит получить внушительное количество просмотров.

Примечательно, что клип был опубликован на следующее утро после вылета "Барселоны" из Лиги Европы. Может ли это быть частью хитроумного плана?

Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике официально развелись в конце 2022 года после 11 лет брака. Они воспитывают двух сыновей. По данным испанских СМИ, причиной развода стали измены футболиста.