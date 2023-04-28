"Стыдится нашей бедности". Что говорят родственники о девушке Роналду

Джорджина Родригес подвергается массированной критике с тех пор, как на Netflix вышел второй сезон ее сериала "Я - Джорджина". На девушку Криштиану Роналду набросились из-за ее роскошного образа жизни, показанного в шоу, передают Vesti.kz.

С обвинениями в адрес девушки Роналду выступила ее сводная сестра Патрисия Родригес. 33-летняя женщина заявила, что попросила у Джорджины автограф Криштиану для своего ребенка, но та отказала сестре в грубой форме.

"Когда у моего сына был день рождения, я спросила, может ли она попросить Криштиану подписать футболку для моего мальчика, и она сказала "нет". Она не собиралась беспокоить его, так как он был в отпуске", - поделилась женщина.

Патриция заявила, что до нее доходили слухи о том, что Джорджина высмеивает ее экономическое положение после того, как она начала жить с Криштиану.

"Я слышала много слухов об этом в семье. Она стыдится меня, смеется и радуется моему нынешнему экономическому положению", - добавила женщина.

Возлюбленная футболиста, по данным СМИ, не общалась близко со своей семьей с тех пор, как начала встречаться с Роналду. После того, как ее отца посадили в тюрьму за незаконный оборот наркотиков, ее воспитывал дядя Хесус Эрнандес. Но 29-летняя девушка сейчас избегает и общения с ним.

"В подростковом возрасте я обеспечивал Джорджину и ее сестру, покупал им одежду, платил за электричество и воду. Я делал все это. Джорджина жила со мной до того дня, когда моего шурина отправили обратно в Аргентину", - рассказал дядя девушки.

Дядя назвал Родригес "злой женщиной" и даже отправил предупреждение Криштиану.

"Никто не сказал нам, что Хорхе умер. Не знаю, почему Джорджина нам ничего не сказала. Я пытался связаться с ней. Я написал Криштиану в Facebook: "С тобой встречается самая злая женщина на свете" и "Если хочешь знать, свяжись со мной, я тебе все расскажу". Теперь все узнают, какая она бессовестная. Почему она не могла сказать нам, что ее отец умер? Такие вещи не скроешь", - считает недовольный родственник.

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez has been branded 'the most evil woman' by her uncle who claimed she has 'forgotten about her family' since she met Ronaldo pic.twitter.com/jDMNbtDZdT — Naija (@Naija_PR) January 25, 2022

Добавим, что подруга Роналду иного мнения. В своем шоу "Я - Джорджина" девушка утверждает, что никогда не забудет семью.

Ранее СМИ сообщали о наступившем кризисе в отношениях Роналду и Родригес. Журналисты считают, что футболист устал от ее выходок и высокомерия. Дошло до того, что Джорджина сама прокомментировала слухи о расставании с португальским футболистом.

Между тем член экипажа частного самолета Роналду рассказал о ссоре между ними.

СМИ уже подсчитали, сколько денег получит Джорджина в случае расставания с Криштиану.

Напомним, Роналду состоит в отношениях с Родригес с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

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