"Стыдится нашей бедности". Что говорят родственники о девушке Роналду

Джорджина Родригес подвергается массированной критике с тех пор, как на Netflix вышел второй сезон ее сериала "Я - Джорджина". На девушку Криштиану Роналду набросились из-за ее роскошного образа жизни, показанного в шоу, передают Vesti.kz.

С обвинениями в адрес девушки Роналду выступила ее сводная сестра Патрисия Родригес. 33-летняя женщина заявила, что попросила у Джорджины автограф Криштиану для своего ребенка, но та отказала сестре в грубой форме.

Патриция заявила, что до нее доходили слухи о том, что Джорджина высмеивает ее экономическое положение после того, как она начала жить с Криштиану.

Возлюбленная футболиста, по данным СМИ, не общалась близко со своей семьей с тех пор, как начала встречаться с Роналду. После того, как ее отца посадили в тюрьму за незаконный оборот наркотиков, ее воспитывал дядя Хесус Эрнандес. Но 29-летняя девушка сейчас избегает и общения с ним.

Дядя назвал Родригес "злой женщиной" и даже отправил предупреждение Криштиану.

