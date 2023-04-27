Сообщения о ссоре Роналду и Джорджины подтвердились

Член экипажа частного самолета Криштиану Роналду и Джорджины Родригес стал свидетелем ссоры звездной пары, передают Vesti.kz.

Слухи о кризисе в отношениях Криштиану Роналду и Джорджины Родригес витают на протяжении нескольких последних месяцев.

Член экипажа, личность которого не разглашается, подтвердил изданию Mundo Deportivo, что пара поссорилась во время поездки в Нью-Йорк месяц назад.

"Джорджина села в самолет в полной ярости на Криштиану и ни с кем не поздоровалась. Между тем, он был очень корректен со всем экипажем, но они не разговаривали друг с другом все часы полета", - рассказал он.

Ранее сообщения о ссоре пары прокомментировала подруга Криштиану Роналду Филипа Кастро. По ее словам, это не более чем сплетни, заказанные людьми, которые не могут терпеть Джорджину.

Тем временем СМИ даже подсчитали, сколько денег получит Джорджина Родригес, если расстанется с Роналду.

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