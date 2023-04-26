Подруга Роналду раскрыла, что происходит между футболистом и Джорджиной Родригес

Подруга Криштиану Роналду Филипа Кастро прокомментировала слухи о возможном расставании звездного футболиста со своей девушкой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

В последние недели много говорилось о предполагаемом кризисе пары между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес. Португальские СМИ сообщают, что 29-летняя модель и 38-летний футболист переживают не лучшие времена в отношениях, и даже поговаривают о расставании. Однако это не более чем слухи, утверждают источники, близкие к паре.

Слухи о кризисе в отношениях пары распространились в португальских СМИ, таких как Noite das Estrelas (CMTV). Издание сообщило, что Роналду недоволен некоторыми поступками Джорджины.

Близкая подруга футболиста Филипа Кастро заявила, что у пары все хорошо, пишет Hola.com.

"Я могу утверждать на 100 процентов со ссылкой на надежный источник, что у них все как всегда отлично. Это просто сплетни, заказанные людьми, которые не могут терпеть Джорджину. Между ними любовь, которую они постоянно отдают", - сказала она.

Тем временем СМИ даже подсчитали, сколько денег получит Джорджина Родригес, если расстанется с Роналду.

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