Сколько денег получит Джорджина Родригес, если расстанется с Роналду

СМИ подсчитали, сколько денег может получить Джорджина Родригес в случае расставания с Криштиану Роналду, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.com.

По данным португальских СМИ, Родригес может получить более 35 процентов состояния Криштиану Роналду, если пара распадется.

Состояние Роналду оценивается в более чем 1 миллиард долларов. Это означает, что Родригес получит сумму, близкую к 350 миллионам долларов, если она расстанется с суперзвездой.

Избранница Роналду получит большую компенсацию из-за продолжительности их отношений и того факта, что Родригес также является матерью двоих детей.

В прессе все чаще упоминается, что Роналду "устал от выходок Родригес и ее высокомерия". Психолог Куинтон Ариес в португальском телешоу Noite das Estrelas отметил, что поведение Криштиану на поле в последнее время свидетельствует о том, что он не чувствует себя счастливым в личной жизни.

Криштиану Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.



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