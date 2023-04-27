Джорджина Родригес сделала заявление о расставании с Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о расставании с португальским футболистом, передают Vesti.kz.

"Недоброжелатели придумывают слухи, сплетники распространяют их, а идиоты верят им", - написала она в Instagram.

Ранее сообщалось о наступившем кризисе в отношениях Роналду и Родригес. Будто футболист уже устал от ее выходок и высокомерия.

Между тем член экипажа частного самолета Роналду рассказал о ссоре между ними. При этом СМИ уже подсчитали, сколько денег получит Джорджина в случае расставания с Криштиану.

Напомним, Роналду состоит в отношениях с Родригес с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.