Горный курорт "Шымбулак" был закрыт с 5 января 2021 года по 12 января 2022 года в связи с прошедшими митингами и не стабильной ситуацией в Алматы. Курорт возобновляет работу с 13 января, сообщает пресс-служба курорта.

"На время беспорядков, которые проходили в Алматы, на территории курорта находились отдыхающие - граждане иностранных государств. Была усилена охрана, никаких нападений со стороны протестующих на "Шымбулак" не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Режим работы канатных дорог:

"Медеу-Шымбулак": 08:30 - 18:00

Подъемник "Комби-1": 09:00 - 17:00

Подъемник "Комби-2": 09:00 - 16:30

Все сервисы курорта работают в штатном режиме. Ночные катания временно отменены.