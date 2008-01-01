Три спортсмена вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

Издание Forbes представило обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира по итогам 2020 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

В топ-5 рейтинга попали три спортсмена: теннисист Роджер Федерер (3-е место, 106,3 миллиона долларов за год), а также футболисты Криштиану Роналду ("Ювентус", 4-е место, 105 миллионов долларов) и Лионель Месси ("Барселона", 5-е место, 104 миллиона долларов).

В первую десятку попали еще два спортсмена: форвард ПСЖ Неймар (7-е место, 95,5 миллиона долларов) и баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс (9-е место, 88,2 миллиона долларов).

Первое место по итогам года - у модели Кайли Дженнер (590 миллионов долларов), а вторым стал рэпер Канье Уэст (170 миллионов долларов).

В аналогичном рейтинге за 2019 год Месси занял четвертое место, Роналду стал шестым, а Неймар, так же как и в 2020-м году, занял седьмую строчку. Список самых высокооплачиваемых звезд по итогам прошлого года возглавила певица Тейлор Свифт.