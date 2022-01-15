Соперница Агаповой по UFC сняла откровенное видео в бикини

Украинка Марина Мороз (10-3), которая следующий бой в UFC проведет с казахстанкой Марией Агаповой (10-2), поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ее страницу подписаны 82,6 тысячи человек, и многие из них с восторгом встретили ее горячее видео:

Ранее 30-летняя Мороз разожгла войну с 24-летней Агаповой, своей бывшей одноклубницей по залу American Top Team. В частности, обвинила Марию в употреблении наркотиков, проблемах с полицией и даже нападении с ножом.

Напомним, что их поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) 5 марта 2022 года, на номерном событии UFC 272. И если для казахстанки это лишь четвертый бой в UFC, то Мороз проведет девятую схватку под эгидой этой организации. При этом у Марины наблюдается длительный простой в карьере, более подробно о ней можно прочитать здесь.