Скончался экс-тренер клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский, выигрывавший с казахстанской командой сезон во Всемирной серии бокса (WSB), сообщает Федерация бокса Украины. Специалист выигрывал номинацию в турнире и подготовил нескольких известных боксеров.

"С большой скорбью сообщаем, что на 59 году жизни в Николаеве умер заслуженный тренер Украины по боксу, лучший тренер Всемирной серии бокса WSB Сергей Корчинский…

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Анатольевича", - сообщает официальный источник.

Добавим, что ранее украинский специалист подвергся нападению, а затем проходил курс восстановления.

Редакция Vesti.kz выражает искренние соболезнования семье Сергея Корчинского.