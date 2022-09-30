Скончался экс-тренер клуба "Астана Арланс"

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Сегодня 09:15
©"Астана Арланс"

Скончался экс-тренер клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский, выигрывавший с казахстанской командой сезон во Всемирной серии бокса (WSB), сообщает Федерация бокса Украины. Специалист выигрывал номинацию в турнире и подготовил нескольких известных боксеров.

"С большой скорбью сообщаем, что на 59 году жизни в Николаеве умер заслуженный тренер Украины по боксу, лучший тренер Всемирной серии бокса WSB Сергей Корчинский…

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Анатольевича", - сообщает официальный источник.

Добавим, что ранее украинский специалист подвергся нападению, а затем проходил курс восстановления.

Редакция Vesti.kz выражает искренние соболезнования семье Сергея Корчинского.

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Метки:
Астана Арланс Украина Утраты

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