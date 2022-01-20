"Шымбулак" возобновляет ночные катания с 20 января

Сегодня, 20 января, горный курорт "Шымбулак" вновь запускает ночные катания для любителей горных лыж и сноуборда с самой протяженной трассы ночных катаний в СНГ, а также с самой высокой точки старта ночных катаний в мире - Талгарского перевала.

Ночные катания проходят с 19:00 до 23:00 каждые вторник, четверг и субботу.

Стоимость абонементов на ночные катания "Ночные с 3200": взрослый - 8500 тенге, детский - 3000 тенге. Также билеты можно приобрести с 15-процентной скидкой и 5-процентным кешбэком в новом приложении Shymbulak Mountain Resort.

Режим работы канатных дорог:

"Медеу" - "Шымбулак": 8:30 - 18:00.

Подъемник "Комби-1": 9:00 - 17:00.

Подъемник "Комби-2": 9:00 - 16:30.

Все сервисы курорта работают в штатном режиме.