Шакира зарабатывает миллионы на разрыве с Пике - СМИ

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Сегодня 13:02
©instagram.com/shakira

Известная колумбийская певица Шакира хорошо заработала благодаря своим песням о бывшем возлюбленном Жераре Пике, сообщают Vesti.kz.

На это расставание певица ответила песнями "Te felicito", "Monotonia", а в январе появился трек с аргентинским музыкантом Bizarrap "BZRP Music Sessions #53".

По информации Marca, Шакира заработала около 15 миллионов долларов на песнях, связанных с разрывом Пике.

Ожидается, что ее доходы возрастут после выпуска новой песни с Karol G. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Что касается бывшего защитника "Барселоны" и сборной Испании, то Пике подписал спонсорское соглашение с Renault и Casio, двумя брендами, упомянутыми в песне Шакиры.

Как видно, Шакира и Пике могут хорошенько заработать на разрыве своих отношений.

Напомним, что в декабре они официально развелись. Причиной тому стали измены со стороны футболиста. Сейчас Жерар встречается с Кларой Чиа Марти, тогда как Шакира с двумя сыновьями переехала жить в Майами (США).

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Метки:
Шакира

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