Шакира рассказала об измене Пике

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Вчера 18:00
©twitter.com/shakira

Колумбийская певица Шакира поведала, чем ей пришлось пожертвовать в отношениях с Жераром Пике и опровергла одну из версий разоблачения измены испанского футболиста.

Шакира подчеркнула, что она не занималась музыкальным творчеством в период брака с Пике. 

"Я на долгое время приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать", – отметила певица. 

Кроме того, она прокомментировала слухи о том, что догадалась об измене Пике, когда кто-то съел ее любимое варенье, пока она была на гастролях – сам Жерар его не любит. 

Услышав эту версию, Шакира заявила: "Это неправда". 

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. 

Метки:
Футбол Шакира

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