Секс-символ ММА восхитила фанатов снимком с полуобнаженной грудью

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала новые откровенные снимки.

На них спортсменка позирует в белом топе с глубоким декольте. Фотография девушки восхитила фанатов. После публикации пост в Instagram набрал более 35 тысяч лайков.

Ванзант считается одним из секс-символов MMA. Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После поражения от Аманды Рибас в июле 2020 года Ванзант покинула UFC.

В августе 2020-го американка подписала контракт с Bare Knuckle FC - лигой, проводящей турниры по боям на голых кулаках. Под эгидой организации она потерпела два поражения в двух поединках.