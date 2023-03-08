Сабина Алтынбекова похвасталась любимым подарком на 8 Марта

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова похвасталась новым подарком, сообщают Vesti.kz. Спортсменка показала букет сладостей, полученный на Международный женский день.

"Первый подарок на 8 Марта от сыночка и сестренки. Именно то, что я люблю", - подписала снимок Алтынбекова у себя в сторис в Instagram.

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Напомним, что в конце 2020 года Алтынбекова вышла замуж, а в октябре 2021-го родила сына. Недавно же волейболистка возобновила карьеру, став игроком клуба "Аль-Васл" из ОАЭ. Казахстанка уже успела дебютировать за новую команду.