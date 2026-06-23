Рожденных в олимпийский день поздравили в Казахстане

Национальный Олимпийский комитет Казахстана в шестой раз проводит акцию "Рожденный в Олимпийский день", сообщает Olympic.kz.

В этом году инициатива, приуроченная к празднованию Международного олимпийского дня, проходит в шестой раз и реализуется совместно с ЮНИСЕФ.



(Фото: olympic.kz©)

Каждый ребенок, родившийся 23 июня, получит специальные подарки - поздравительные письма и памятные комплекты одежды для новорожденных с надписью "Olympian is born". В Астане в этом году наборы для младенцев лично собирали и упаковывали титулованные олимпийцы - многократный призер этапов Кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев и бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Дарига Шакимова.

Акция стартовала с первых минут Олимпийского дня и охватила всю территорию Казахстана. В ее реализации принимают участие 234 медицинских учреждений, включая родильные дома областных центров, а также Астаны, Алматы и Шымкента.



(Фото: olympic.kz©)

"Для нас важно наполнить этот праздник заботой о самом главном - о нашем подрастающем поколении. Мы хотим подарить тепло и внимание молодым семьям в этот знаковый день. Пусть эти первые символические подарки станут началом большого и успешного жизненного пути для каждого ребенка. Желаем им крепкого здоровья и больших успехов",- отметили в НОК Казахстана.

Завершится акция в полночь 23 июня.