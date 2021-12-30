Родившаяся в Казахстане экс-претендентка на звание "абсолюта" показала фото в откровенном наряде

©instagram.com/ladyhammer_official/
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Вчера 22:21

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер опубликовала в Instagram Stories соблазнительное фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На снимке она запечатлена в достаточно откровенном наряде: 

В сравнении с другими спортсменками, особенно из мира ММА, она ведет себя более скромно в соцсетях в плане откровенности, но временами может подчеркнуть свою потрясающую форму: 

Хаммер родилась в Карагандинской области, в поселке Новодолинка. В раннем детстве она вместе с родителями эмигрировала в Германию. В профи перешла в 2009 году.

13 апреля 2019 года она имела шанс стать абсолютной чемпионкой мира в среднем весе, но на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) потерпела поражение решением судей от американки Кларессы Шилдс.

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Метки:
Хаммер Кристина


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Вчера 22:21
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