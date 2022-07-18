"Под пистолетом". Футболиста "Милана" остановила и обыскала полиция

Полиция Милана опубликовала заявление в связи с остановкой автомобиля, на котором передвигался полузащитник "Милана" Тьемуэ Бакайоко, сообщает "Чемпионат".

27-летний французский футболист был обыскан, в то время как его пассажир сидел в машине под прицелом пистолета полицейского.

"Проведенный обыск был вызван стрельбой, произошедшей в этом районе в предыдущие часы. Двое подозреваемых передвигались на внедорожнике, который соответствовал описанию. Один из них был темнокожим, в зеленой футболке. Поэтому и был направлен пистолет", - передает слова полиции Милана журналист Танкреди Палмери в "Твиттере".

Добавим, что Бакайоко выступает за "Милан" с августа 2021 года. Права на игрока принадлежат "Челси", итальянский клуб арендовал французского футболиста на два сезона с правом выкупа.

Ранее Бакайоко уже был игроком "Милана" (также на правах аренды из "Челси") в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне Тьемуэ вместе с клубом стал чемпионом Италии.

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