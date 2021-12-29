Parimatch представил горячий календарь на 2022 год

Международная букмекерская компания Parimatch представила календарь на 2022 год.

Концепция календаря призвана передать энергетику и уникальность онлайн-букмекера №1 в Казахстане, не уходя в строго спортивную тематику. Он не только радует глаз, но и позволяет взаимодействовать с фотографиями, призывая "поиграть с моделями", отклеив стратегически расположенные стикеры с логотипами Parimatch.

В осуществлении проекта участвовали модели, известные в стране бьюти-фотографы и официальный фотограф конкурса "Мисс Казахстан". В будущем планируется возможный выпуск мерча и другие активности. Но уже сейчас вместе с календарем все желающие могут скачать обои на рабочий стол для ПК и смартфонов.

Parimatch - международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании - развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда - ФК "Челси", "Ювентус", "Лестер Сити" и "Эвертон".

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того, Parimatch - официальный партнер АФК "Кайрат", ФК "Актобе", ХК "Сарыарка" и женского ВК "Алтай".