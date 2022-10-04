Отец Неймара устроил вечеринку в честь победы сборной Бразилии и сломал ребра

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Сегодня 10:22
©instagram.com/neymarjr

Госпитализацией завершилась для отца Неймара вечеринка, которую он закатил в честь сборной Бразилии, сообщает Sport.es

Неймар-старший решил отпраздновать разгромную победу команды в товарищеском матче с Тунисом (5:1), в котором его сын забил свой 75-й гол за национальную команду. 

В разгар веселья он упал с лестницы, держа в руке бокал. В итоге он был госпитализирован с порезом руки и переломом ребер. 

Отметим, что сборная Бразилии закончила подготовку к предстоящему чемпионату мира, который стартует в ноябре. 

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Метки:
Неймар Бразилия

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