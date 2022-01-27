"Останутся на улице!" Юные гимнастки в Алматы лишились зала для тренировок

Воспитанницы алматинской школы художественной гимнастики остались без зала для тренировок, передает Tengrinews.kz. Как заявила государственный тренер и основатель профессиональной школы художественной гимнастики Best Ольга Шулико, новое руководство спортшколы, в которой они арендовали зал, решило не продлевать с ними договор.

"Через 5 дней девочки нашей школы, а это около 250 человек, и наши тренеры останутся в прямом смысле на улице! Новым директором СШВСМ (ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства". - Прим. ред.) города Алматы Сырлыбаевым С.К. и начальником Управления спорта города Алматы Байсеитовым Р.С. хладнокровно и беспощадно ломаются судьбы наших воспитанниц, как совсем еще юных малышек, так и взрослых гимнасток, которые тренировались в нашей школе на протяжении 11 лет, и до мастера спорта остался всего лишь год, - написала Шулико в социальных сетях. - Наша школа по праву признана одной из сильнейших на территории РК. Наши воспитанницы - ежегодные победительницы чемпионата города, входят в состав команды города Алматы для участия в чемпионатах РК и приносят городу результаты! За эти годы наш тренерский состав подготовил 11 членов юниорской сборной РК, двух мастеров спорта, более 15 кандидатов в мастера спорта. Это дети, которые пришли к нам совсем еще малышками!"

По словам Ольги, в начале ноября 2021 года в СШВСМ (где они арендуют помещение) в очередной раз сменился директор - третий за четыре года.

"Им стал Сырлыбаев С.К., бывший директор ЦПОР. Даже не познакомившись с нашей организацией, через людей он прислал уведомление о том, что договор аренды на зал с нами продлеваться не будет, наш договор официально заканчивался в конце ноября 2021 года. За это время нами были предприняты неоднократные попытки договориться и с Сырлыбаевым С.К., и с начальником Управления спорта города Алматы Байсеитовым Р.С., но все было тщетно! Отказ был высказан в ультимативной форме! Для нас это трагедия!

Нам дали два месяца на поиски зала! И вот здесь начинается самая главная проблема! На многомиллионный город Алматы нет ни одного пригодного зала для художественной гимнастики, где высота потолка, по стандартам FIG, должна достигать 15 метров! Но мы согласны и на 10 метров, так и таких залов единицы, и все они заняты! Дошло до того, что мы рассматривали под зал помещения пустующих ресторанов и неотапливаемые склады! Как такое может быть? А построить свой зал у нас нет финансовой возможности!

Со слов Байсеитова Р.С. (руководитель Управления спорта акимата города Алматы. - Прим. ред.), художественная гимнастика - неприоритетный вид спорта! Конечно! А как стать нам приоритетными, если даже условий для тренировок нет, не говоря уже о финансировании поездок на международные соревнования! Об этом мы можем только мечтать! Раз художественная гимнастика такой неприоритетный вид спорта, значит, нас можно с такой легкостью выгонять на улицу? Руками тех людей, кто призван развивать спорт?" - задается вопросом тренер юных гимнасток Ольга Шулико.

В Управлении спорта города Алматы прокомментировали ситуацию.

"Универсальный зал в ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства" (СШВСМ) был передан Управлением государственных активов города в аренду коммерческому ИП "Шулико", которое оказывает спортивные услуги населению, в частности, ведет секции по художественной гимнастике на платной основе. Заключенный ранее договор истекал в ноябре 2021 года. ИП "Шулико" 2 ноября 2021 года была проинформирована о непролонгации действующего договора.

Поскольку деятельность СШВСМ направлена на подготовку спортсменов высокого класса - членов олимпийских сборных по видам спорта РК (спортсмены СШВСМ - чемпионы и призеры соревнований различного уровня: Д. Баландин, Д. Шакимова, Е. Жумаканов, Г. Кыргызбаев), растет потребность в залах для подготовки к предстоящим стартам, соответственно, после истечения договора аренды данный зал будет полностью профилирован на подготовку олимпийцев к предстоящим стартам. Кроме того, хотелось бы отметить, что указанный зал не единичен в данном районе, аналогичные и подобные функционируют при общеобразовательных школах, тем более зал используется взрослыми спортсменами", - рассказали в ведомстве.

В управлении заметили, что данная школа не единственная в Алматы.

"Художественная гимнастика культивируется в двух подведомственных предприятиях управления: ГККП "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7", КГКП "Центр подготовки олимпийского резерва". В отделениях занимаются 500 учащихся-спортсменов. Мастеров спорта (МС) - 20 спортсменов, кандидатов в мастера спорта (КМС) - 80 спортсменов, 1-й разряд - 65 спортсменов. Тренерско-преподавательский состав - 19 человек. Также по городу работают 44 частные школы, где охват составляет более 4500 человек. Спортсмены города по художественной гимнастике являются чемпионами и призерами чемпионатов и кубков Республики Казахстан", - добавили в управлении.

Со своей стороны Управление спорта информирует, что акиматом города ведется поддержка частных поставщиков спортивных услуг на платформе artsport.edu.kz согласно подушевому финансированию, которое покрывает расходы на занятия спортом более 44 тысяч детей в Алматы, из них более 4000 детей занимаются художественной гимнастикой.