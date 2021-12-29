Букмекерская контора Olimpbet проводит последний в 2021 году розыгрыш "Новогоднего Драйва". В прямом эфире приглашенная гостья Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, определит обладателя Mercedes E-Class. Кроме главного приза, букмекер разыграет еще десять подарков, а среди остальных участников акции распределит бонусные фрибеты на общую сумму 350 000 000 тенге.

Трансляция доступна на сайте, в мобильном приложении и на YouTube-канале Olimpbet, а также в аккаунте букмекера в Instagram. Начало – в 20:00 по времени Нур-Султана.

Сегодняшний розыгрыш станет предпоследним в "Новогоднем Драйве". Уже 5 января Olimpbet проведет грандиозный суперфинал. В прямом эфире телеканала "Хабар" звездные ведущие, имена которых пока держатся в секрете, подведут итоги всей акции и определят счастливого обладателя суперприза – новенького "Гелендвагена". Ставьте 2000 тенге на любые события с коэффициентом от 1.50, чтобы автоматически стать участником финального розыгрыша.

Попасть на запись прямого эфира в городе Алматы может любой желающий. В своих социальных сетях Olimpbet проводит розыгрыш 50 билетов. Все участники записи получат гарантированный фрибет 10 000 тенге и поучаствуют в розыгрыше дополнительных призов: одного iPhone 13, двух Apple Watch 7 и двух AirPods Pro.

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