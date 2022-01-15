Обладатель Кубка Гагарина признался в изнасиловании

Нападающий ярославского клуба КХЛ "Локомотив" Рид Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает РИА "Новости" со ссылкой Detroit Free Press.

Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве - 12. По информации издания, спортсмен признал вину 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено.

Первоначально хоккеисту было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения.

В ходе декабрьских слушаний окружной судья Патрик Конлин позволил Буше подать заявление о меньшем обвинении и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения.

Судья сослался на возраст Буше на момент изнасилования, а также срок давности преступления. Отмечается, что потерпевшая была возмущена решением суда.

В 2021 году американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда", набрав 65 (32+33) очков. За "Локомотив" отметился 27 (12+15) очками в 46 играх.