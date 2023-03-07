Модель Playboy обвиняет Роналду в измене Джорджине: скандал набирает обороты

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Сегодня 11:12
©marca.com

Криштиану Роналду выступил с заявлением, на которое его вынудили пойти новости о его изменах. Звезда мирового футбола опроверг любые обвинения в том, что у него были связи сексуального характера с другими женщинами параллельно с отношениями с Джорджиной Родригес, передает Marca.

Он заявил, что любые комментарии по этому поводу являются "ложными и клеветническими".

Через своего представителя Роналду сообщил прессе в родной Португалии, что заявления двух известных в определенных кругах женщин, утверждающих, что имели с ним отношения, являются фейковыми. 

Первое заявление о неверности Криштиану поступило от чилийки Даниэллы Чавес, бывшей модели Playboy, которая даже заверила, что у нее есть видео, подтверждающие, и что она не лжет о том, что у нее был секс с одним из самых известных спортсменов мира.

"Если кто-то занимается сексом с другим человеком, который не является их партнером, но является свободным в душе и теле человеком без объяснений, это измена? Значит, с Криштиану мы изменяем? Это был просто секс и с разрешения с моей стороны, а не его! У меня даже есть видео, но я не могу его загрузить, потому что это его уединение, и мы без одежды" - сказала Чавес.

За моделью последовала венесуэлка Георгилая, которая утверждает, что у нее была интимная встреча с португальцем перед стартом ЧМ-2022 в Катаре. В своем заявлении она сказала: "Это было по обоюдному согласию с моей стороны, но, несмотря на это, я чувствовала себя манипулируемой из-за дурной славы и власти Криштиану".

Пока Роналду не сделал заявлений о том, будет ли призывать девушек к ответственности за клевету. 

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Метки:
Роналду Криштиану
Новости
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