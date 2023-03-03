Майкл Джордан одобрил союз сына с американской звездой. Она старше его на 16 лет

Сын знаменитого баскетболиста Майкла Джордана Маркус Джордан встречается с бывшей женой другого экс-игрока "Чикаго Буллз" Скотти Пиппеном Ларсой Мари Пиппен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американская телеведущая и бизнес-леди как раз стала известна благодаря своему браку с Пиппеном и участием в реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Майами", в котором она по-прежнему участвует.

Осенью прошлого года впервые стало известно о романе между 32-летним Маркусом и 48-летней Ларсой, когда пару заметили на пляже в Майами, - пишет блог Sportsdaily на Sports.ru.

Неприятный инцидент произошел вскоре после того, как пара посетила матч НФЛ. К ним подошел мужчина и выкрикнул:

"Эй, Ларса, ты чего творишь? Ты с мальчишкой, с сыном Майка? Ну а ты, чертов ублюдок! Ты настоящий чертов ублюдок, приятель".

После этого Ларса написала в соцсетях, что она не знала Маркуса, когда тот был ребенком.

"Маркуса впервые встретила три года назад, не знала до этого ни его, ни его семью. Мне был 21 год, и я училась в университете, когда Скотти провел еще один сезон с Эм Джеем. Мы со Скотти не общались с семьей Джордана, не были друзьями, как все думают", – написала Ларса.

Но несколько дней назад она призналась, что общается с семьей Джорданов.

"Мы недавно проводили время с ними, но мне не очень хочется об этом говорить. Я чувствую, что дело не в моих родителях или его родителях — они все счастливы; вся наша семья в порядке", — объяснила 48-летняя Ларса, когда журналист спросил у нее в интервью, встречалась ли она с 60-летним Майклом и его бывшей женой Хуанитой Ваной.

Когда ее спросили напрямую, получили ли она и Маркус, которому 32 года, "благословение" его родителей, Ларса ответила: "Да".

Относительно 16-летней разницы в возрасте между ними, Ларса не считает, что возраст "определяет уровень зрелости".

"Я встречалась с парнями, которые были намного старше меня", - отметила она. "Скотти старше меня на 10 лет".

Относительно влияния спорных отношений между ее бывшим и отцом Маркуса, которые вместе выиграли шесть чемпионатов НБА, Ларса утверждает, что она "не планировала такого исхода", но также "не думает о том, как Скотти может отреагировать на это".