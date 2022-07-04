Майк Тайсон откровенно рассказал о жизни в тюрьме

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал признание о периоде жизни, которую провел в тюремном заключении.

По словам звездного спортсмена, он упорно тренировался в тюрьме, "потеряв" почти 30 килограммов.

"В тюрьме я со всеми ладил. Те три года моей жизни, что я провел за решеткой, были лучшими в моей жизни, - приводит слова Тайсона "Спорт-Экспресс", которые он произнес в подкасте The Pivot. - Там у меня не было денег, но было нечто более важное - мир и покой. Когда у тебя нет душевного спокойствия, деньги ничего не значат. Чтобы контролировать свою жизнь, тебе нужно обладать спокойствием и здравомыслием. Иначе никак.

В тюрьме я продолжал тренироваться. Каждый день бегал по 13-15 километров, а ночью еще четыре часа наматывал круги по камере. Делал прыжки и отжимания. Когда я попал за решетку, то весил 129 килограммов. Когда вышел, то весил 98 килограммов".

Добавим, что в 1992 году Тайсон был признан виновным в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы, из которых он отсидел только три.

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