Казахстанский марафонец выставил на продажу свой значок депутата

Знаменитый казахстанский марафонец Марат Жыланбаев выставил на продажу золотой значок, полученный во время депутатства в маслихате Экибастуза, сообщает Tengrinews.kz.

Объявление о продаже предмета бегун разместил на своих страницах в Facebook и Instagram, указав начальную цену в 100 тысяч тенге.

По его словам, значок весом шесть грамм, имеющий 375-ю пробу, он получил в 2003 году, когда был переизбран депутатом маслихата Экибастуза.

"На какие деньги покупали эти значки, для меня до сих пор загадка. По закону депутатам маслихатов не положены золотые значки. Но тогда в акимате всем 17 экибастузским депутатам выдали именно золотые. Мы за них не платили. Сейчас он лежит без надобности. Носить мне его некуда и незачем, к тому же с этим значком у меня связаны неприятные воспоминания. Поэтому и выставил его на продажу", - рассказал Жыланбаев.

"Каждый золотой знак депутата парламента стоит 347 392 тенге, цены на осень 2021 года. Таких значков в тираж вышло всего 17 штук, кажется, делал наш монетный двор", - добавил он.

Жыланбаева указывают как единственного спортсмена, который в одиночку пробежал крупнейшие пустыни в мире. Казахстанец преодолел такие пустыни, как Каракумы, Сахара, Большая Виктория, Невада, и установил семь рекордов, отображенных в Книге рекордов Гиннесса. Он является автором своей методики бега, что позволило ему за год из обычного марафонца стать экстрамарафонцем, добившись результатов мирового уровня. Жыланбаева называли самым выносливым и самым сильным человеком на Земле. В 1995 году он оставил большой спорт и занялся общественной деятельностью.