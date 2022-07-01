Жена баскетболиста НБА показала побои после конфликта с мужем

Супруга игрока НБА Майлза Бриджеса Мишель Джонсон продемонстрировала фотографии побоев после конфликта с мужем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я позволила ему разрушать мой дом, издеваться надо мной всеми возможными способами и травмировать наших детей на всю жизнь. Я больше не допущу, чтобы он или его окружение заставляли меня молчать и врать. Мне страшно и больно за детей, которые были свидетелями этого", - написала Мишель Джонсон в своем Instagram.

Бриджес 29 июня был выпущен из полицейского участка под залог в 130 тысяч долларов. 20 июля состоится судебное заседание по делу баскетболиста о домашнем насилии.

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