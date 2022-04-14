Известный аргентинский футболист переехал бывшую жену и скрылся с места ДТП

Известный аргентинский вингер Эдуардо Сальвио сбил свою экс-супругу и теперь его разыскивает полиция, сообщает sport24.ua со ссылкой на AS.

Скандал вспыхнул около часу ночи, когда Сальвио со своей нынешней девушкой выезжал на машине.

Бывшая жена футболиста Магали Аравена выпрыгнула перед автомобилем и начала ссориться с новой любимой Эдуардо. Сальвио решил не церемониться с женщиной, родившей ему двоих детей, нажал на газ и, сбив Магали, спокойно покинул место ДТП.

Полиция уже разыскивает статусного футболиста, у которого, к слову, еще до этого эпизода было несколько штрафов из-за превышения скорости.

За свою карьеру Эдуардо успел поиграть за аргентинский "Ланус", мадридский "Атлетико", лиссабонскую "Бенфику", а с 2019 года выступает за "Бока Хуниорс". В активе Сальвио 14 игр за сборную Аргентины.

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