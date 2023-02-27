История с куклой-ведьмой Шакиры напротив дома матери Пике получила неожиданное продолжение

Известная колумбийская певица Шакира сняла манекен черной ведьмы со своего балкона, который выходит на соседний дом матери Жерара Пике Монсеррат Бернабеу, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Marca, непонятно, что это значит, но многие рассматривают это как примирение сторон. Шакира, по крайней мере, готова простить своих бывших родственников мужа, даже если пока не готова простить самого Пике.

Ранее сообщалось, что у Шакиры были проблемы с Монсеррат Бернабеу. Последняя даже хватала ее за лицо.

Интересно, что еще в 2012 году Шакира критиковала советы Монсеррат Бернабеу по стилю, когда получила предложение коротко подстричься.

"Свекровь, я больше никогда не буду слушать твои советы по стилю!" - заявляла Шакира.

Однако самым интригующим из всех конфликтов была кукла-ведьма, размещенная на балконе ее дома. Мать Пике просила убрать манекен, и, как видно, Шакира спустя время прислушалась.

Напомним, что 46-летняя Шакира и 36-летний Пике официально развелись в декабре после 11 лет брака. Они воспитывают двух сыновей. По данным испанских СМИ, причиной развода стали измены футболиста. Сейчас экс-защитник "Барселоны" встречается с Кларой Чиа Марти.

После расставания Шакира "разнесла" Пике в своих новых песнях и заработала на этом миллионы.