Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии BBC, сообщают Vesti.kz.

Российский боец обошел многих известных спортсменов, в числе которых американский баскетболист Леброн Джеймс и ирландская девушка-боксер Кэти Тэйлор.

Напомним, что Нурмагомедов в октябре досрочно победил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры. Ему по-прежнему принадлежит чемпионский титул. А недавно он заявил, что вернется в октагон, если ему заплатят гонорар в сто миллионов долларов.