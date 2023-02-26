Громкая победа Казахстана: брейкдансер Амир Закиров сенсационно выиграл турнир в Японии

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Сегодня 12:44
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Казахстанец Амир Закиров, известный как B-Boy Amir, занял первое место на международном рейтинговом турнире по брейк-дансу, проходившем в городе Китакюсю (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации по брейкингу РК.

Второе место занял представитель США, а третье - танцор из Японии. Всего в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 48 стран.

При этом министр культуры и спорта РК Асхат Оралов отметил, что по ходу турнира казахстанец выбил именитых соперников. Речь идет о четырехкратном чемпионе мира Menno из Нидерландов и действующем чемпионе мире Phil Wizard из Канады. Также Закиров прошел японца Shigekix - финалиста прошлогоднего ЧМ.

Добавим, что в 2020 году брейкинг был официально признан олимпийским видом спорта и включен в программу Игр, которые пройдут в Париже в 2024 году.

"Это не первая и, уверен, что не последняя, победа Амира на турнирах такого уровня. Поздравляю его и всех казахстанцев с этим успехом, а также желаю нашему чемпиону не сбавлять обороты и достойно представить Казахстан на ОИ-2024, где брейкданс будет одной из официальных дисциплин", - отметил Оралов.

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Метки:
Олимпиада-2024 Франция
Новости
Сегодня , 12:44
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