Голкипер-бомбардир выдвинул себя в президенты

Экс-голкипер сборной Парагвая по футболу Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться на пост президента страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный 56-летний вратарь, который проявил себя как бомбардир, объяснил свое решение.
"Подумав и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - написал он.
Добавим, что, помимо выступления за сборную, Чилаверт является чемпионом Парагвая, Аргентины и Уругвая.
Выборы президента Парагвая пройдут в 2023 году.
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