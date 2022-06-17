Голкипер-бомбардир выдвинул себя в президенты

©Reuters
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Вчера 18:45

Экс-голкипер сборной Парагвая по футболу Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться на пост президента страны, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известный 56-летний вратарь, который проявил себя как бомбардир, объяснил свое решение.

"Подумав и почувствовав ответственность за построение лучшего Парагвая, я решил официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - написал он.

Добавим, что, помимо выступления за сборную, Чилаверт является чемпионом Парагвая, Аргентины и Уругвая. 

Выборы президента Парагвая пройдут в 2023 году.

 

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Метки:
Футбол Парагвай

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Вчера 18:45
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