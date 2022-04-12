Футбольный тренер ударил головой женщину-судью и лишился работы

Тренер бразильского клуба "Деспортива Ферровиария" Рафаэль Сориано ударил головой женщину-судью в матче чемпионата бразильского штата Эспириту-Санту против "Нова Венеция", сообщает "Спорт-Экспресс".

Инцидент произошел в перерыве игры, когда Сориано вышел на поле с целью высказать недовольство судейством и получил вторую желтую, после чего ударил ассистента арбитра Марсиэли Нетто головой в лицо.

Клуб сразу объявил об увольнении Сориано, а спортивный суд штата отстранил специалиста на 30 дней для расследования.

В этой встрече клуб "Деспортива Ферровиария" уступил со счетом 1:3.

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