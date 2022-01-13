Девушка - боец ММА выложила откровенное фото в бикини

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант продолжает делиться со своими подписчиками в Instagram откровенными снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз она позирует в бикини у бассейна. На нее подписаны 3 миллиона человек, многие из которых с восторгом встречают ее подобные посты:

27-летняя американка летом 2020 года подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC. В новой лиге она провела два боя в 2021-м и в обоих уступила решением соотечественницам - Британ Харт и Рэйчел Остович.

У Ванзат есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В сентябре 2018-го Пейдж вышла замуж за Остина Вандерфорда, профессионального бойца ММА.