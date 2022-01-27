Боец ММА найден мертвым. Он проигрывал казахстанцу

Боец смешанного стиля 22-летний Пьер Люде был обнаружен мертвым в собственной квартире в Марселе, сообщает Eurosport.ru.

Власти предполагают, что Люде покончил жизнь самоубийством с помощью единственного выстрела из табельного оружия.

Люде выступал на профессиональном уровне с 2017 года. Он также провел два поединка среди любителей, выиграв оба раза. На его счету в ММА было шесть побед при единственном поражении.

На турнире M-1 Challenge 101, который прошел в марте 2019 года, Люде проиграл 28-летнему казахстанцу Асу Алмабаеву (13-2). Помимо выступлений в единоборствах, француз служил в особом отряде полиции.