40 миллионов? Звездный ютубер-боксер отреагировал на подсчеты своего заработка в 2021 году

Звездный ютубер-боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) отреагировал на подсчеты Forbes, согласно которым он в 2021 году заработал порядка четырех десятков миллионов долларов, сообщает vRINGe.com.

Пол утверждает, что журналисты недосчитали.

"Сегодня мне позвонил отец и спросил, не являются ли опубликованные цифры преувеличенными. "Я знал, что ты заработал что-то около того, но неужели реально столько?!" Я ответил ему: "Ага, пап, и эти цифры даже немного занижены". Я не лгу отцу, а он знает все о моей жизни. Даже мой брат думал, что я заработал меньше", - рассказал Пол у себя в Instagram.

"Форбс неоднократно преувеличивал мои заработки, - отмечает Джейк. - В 2018-м я заработал 17 миллионов, а они сообщили о 22 миллионах. Теперь же они недосчитали, их цифры меньше реальных. Большинство селебрити сказало бы: "Слава тебе, Господи, за эту благодать", а я скажу вот что: "Любой рядовой засранец может добиться того же, если он долбанутый и готов умереть за свое дело".

В 2021 году Джейк провел три боксерских поединка, победив звезд ММА: Бена Аскрена и дважды Тайрона Вудли.