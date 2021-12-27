До конца приема заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021" от Vesti.kz и букмекерской компании 1хBet, где победительница получит новый iPhone 13 Pro Max, осталось меньше двух дней.

Что нужно для участия?

1. Скинуть 3 свои спортивные фотографии в редакцию Vesti.kz на e-mail vestisporta.kz@gmail.com.

2. К письму ответить на следующие вопросы:

ФИО, возраст, место проживания. Каким спортом занимаешься, занималась или планируешь заниматься. За каким спортом или спортсменом следишь. Что для тебя спорт.

Важно! Отправляя фото, отвечая на вопросы и предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь со всеми правилами проведения конкурса, даете безотзывное согласие на публикацию на сайте предоставленных фотографий, персональных данных и ответов на вопросы. Вы несете персональную ответственность за достоверность предоставленных персональных данных.

Как будет проходить конкурс? С 16:00 часов 23 декабря до 23:59 часов 28 декабря 2021 года будет происходить прием заявок на участие в конкурсе. За новый iPhone 13 Pro Max смогут бороться только те девушки, которые выполнят все условия конкурса.29 декабря в 10:00 по времени Нур-Султана на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet будет запущено голосование, которое продлится до 20:00 30 декабря 2021 года по времени Нур-Султана.Победительница будет объявлена по итогам подсчета голосов на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet после всех перепроверок на накрутки голосования. Победительница, которая не нарушит правила и получит наибольшее количество голосов, получит от 1хBet новый iPhone 13 Pro Max. Если несколько участниц получат одинаковое количество голосов по итогам голосования, то победительница среди них будет выбрана случайным образом с помощью сервиса random.org. Время и место вручения приза будут согласованы с победительницей.

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