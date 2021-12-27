До конца приема заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021" от Vesti.kz и букмекерской компании 1хBet, где победительница получит новый iPhone 13 Pro Max, осталось меньше двух дней.Что нужно для участия?
1. Скинуть 3 свои спортивные фотографии в редакцию Vesti.kz на e-mail vestisporta.kz@gmail.com.
2. К письму ответить на следующие вопросы:ФИО, возраст, место проживания. Каким спортом занимаешься, занималась или планируешь заниматься. За каким спортом или спортсменом следишь. Что для тебя спорт.
Важно! Отправляя фото, отвечая на вопросы и предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь со всеми правилами проведения конкурса, даете безотзывное согласие на публикацию на сайте предоставленных фотографий, персональных данных и ответов на вопросы. Вы несете персональную ответственность за достоверность предоставленных персональных данных.Как будет проходить конкурс? С 16:00 часов 23 декабря до 23:59 часов 28 декабря 2021 года будет происходить прием заявок на участие в конкурсе. За новый iPhone 13 Pro Max смогут бороться только те девушки, которые выполнят все условия конкурса.
Важно!Приз предоставляется букмекерской компанией 1хBet: все вопросы по соответствию, качеству, комплектности, работоспособности и прочим характеристикам приза должны быть адресованы в букмекерскую компанию 1хBet. Приз не подлежит возврату, обмену. Приз не выдается в денежном эквиваленте. Информирование победителя конкурса осуществляется на страницах сайта Vesti.kz. Правила участия в конкурсе: В конкурсе могут участвовать девушки, достигшие 16 лет. Запрещается предоставлять чужие фотографии. Запрещается накрутка голосов в голосовании. Фотографии должны быть в форматах jpg, jpeg, png и никакого фотошопа. Все участницы конкурса, принимая в нем участие, соглашаются с правилами конкурса, обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если участница нарушит правила конкурса или совершит акт мошенничества и/или обмана (подлог чужих фото) для получения приза, она теряет право на его получение. Результаты проведения конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. Организатор вправе изменять и дополнять правила конкурса без предварительного согласия и уведомления участников. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения конкурса и другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его компетенции. Не признаются участниками конкурса и не имеют права принимать в нем участия работники организатора и любых других организаций, принимающих участие в подготовке, организации и проведении конкурса, и их близкие родственники (муж/жена, дети, братья/сестры, родители, бабушка/дедушка).