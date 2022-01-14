Компания 1xBet стала спонсором футзальной команды "Кайрат". Соглашение о долгосрочном партнерстве – еще один шаг в реализации решения компании по развитию и поддержке спорта в Казахстане. Это уже третий футзальный клуб, который спонсирует 1xBet, все три сейчас находятся в топ-5 турнирной таблицы чемпионата РК по футзалу. В рамках нового сотрудничества фанатов ждут масштабные спортивные мероприятия и матчи, а также интересные, разнообразные акции.

Футбол традиционно является самым любимым видом спорта у наших соотечественников. Матчи с участием любимых команд неизменно вызывают интерес и собирают полные стадионы болельщиков. Футзал в последние годы стал популярным среди поклонников этой захватывающей игры, особенно после оглушительного успеха нашей сборной на ЧМ по футзалу - основной костяк составляли игроки футзального "Кайрата".

АФК "Кайрат" - казахстанский футзальный клуб, основанный в 1995 году, база находится в Алматы. Является одним из сильнейших клубов Европы, о чем свидетельствуют завоевания Кубка УЕФА (2012, 2013, 2014, 2015), Кубка Еременко (2014, 2016, 2017, 2018), звание вице-чемпиона суперкубка мира (2015), триумф в суперкубке мира (2014), 15-кратное обладание Кубком Казахстана и 16-кратная победа в чемпионате Казахстана.

"Компания продолжает следовать своей стратегии – поддержке и развитию спорта в Казахстане, - отметили в 1xBet. - И новое партнерство является следующим планомерным шагом в ее реализации. Мы рады сотрудничать с таким легендарным клубом с богатой историей, для нас это большая честь и ответственность".

На сегодняшний день для компании это не первое спонсорство. 1xBet является титульным партнером футбольного клуба "Кайрат" и национальной лиги баскетбола. Также 1xBet поддерживала в качестве ключевого партнера проведение чемпионата мира по хоккею в Нур-Султане, Кубка Казахстана по хоккею. Компания сотрудничает с Казахстанской федерацией волейбола, футзальным клубом "Аят", футзальным клубом "Каспий", Федерацией ММА и ММА-лигами Octagon, AlashPride, Naiza (NFC).

Благодаря 1xBet были организованы футбольный фестиваль EURO 2020 Football Fest и самая грандиозная трансляция финала Евро-2020. При поддержке компании прошел турнир по баскетболу среди мужских команд 3х3 1XSTREETSTARS, в котором участвовали 53 команды из Казахстана и России.

Амбассадорами 1xBet являются: Ангелина Лукас, мастер спорта по боксу, трехкратная чемпионка Казахстана, серебряный призер "Кубка Странджа" в Болгарии; Айгерим Абилкадырова, первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане, чемпионка Азии по дзюдо, 11-кратная чемпионка Республики Казахстан и победитель и призер ряда международных турниров; Александр Винокуров, казахстанский профессиональный велогонщик, победитель "Вуэльты Испании-2006" и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Компания и далее планирует активно поддерживать казахстанских спортсменов, клубы и федерации.

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